Schwedens EM-Generalprobe geglückt: Forsberg trifft

Schwedens Fußball-Nationalmannschaft ist eine erfolgreiche Generalprobe für die in knapp einer Woche beginnende Europameisterschaft geglückt. Die Mannschaft von Auswahltrainer Janne Andersson gewann in Solna gegen Armenien mit 3:1 (2:0).

Der Leipziger Bundesliga-Profi Emil Forsberg brachte die Tre Kronor in der 16. Minute in Führung, Marcus Danielson erhöhte noch vor der Pause (34.). Nach dem 2:1 durch den Armenier Vahan Bichakhchyan (64.) sorgte der eingewechselte ehemalige HSV-Profi Marcus Berg für den Endstand (85.).

Die Schweden bestreiten ihr erstes EM-Spiel am 14. Juni in Sevilla gegen Spanien. Danach treffen sie in der Gruppe E noch auf die Slowakei und Polen.

