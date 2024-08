Ein Segelboot liegt an der schwedischen Insel Öckerö, nachdem am Donnerstag (01.08.2024) ein Mann im Kattegat in der Gemeinde Öckerö, etwa 25 Kilometer außerhalb der äußersten Inseln des Göteborger Archipels, aus dem Meer geborgen wurde. Er wurde am selben Tag für tot erklärt. Ein 64-jähriger Mann befindet sich wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. (zu dpa: «Schweden: Deutscher tot - Mordverdacht gegen Segelpartner») Foto: Björn Larsson Rosvall/DPA