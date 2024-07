Sven Schwarz kann über 800 Meter Freistil nicht mit einer Medaille überraschen. Am Mittwoch hat eine deutsche Langstreckenschwimmerin Podestchancen.

Olympia, Paris 2024, 800 m Freistil, Männer, Vorläufe, Sven Schwarz aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Schwarz schwimmt auf Platz fünf - Wiffen Olympiasieger») Foto: Michael Kappeler/DPA

Paris (dpa). Freistilschwimmer Sven Schwarz hat im olympischen Rennen über 800 Meter den geteilten fünften Platz belegt. Auf Bronze und den Italiener Gregorio Paltrinieri fehlten dem 22-Jährigen etwas mehr als vier Sekunden. Schwarz schlug nach 7:43,59 Minuten an. Zum Olympiasieger krönte sich der Ire Daniel Wiffen. Silber sicherte sich Bobby Finke aus den USA. Der Franzose David Aubry war genauso schnell wie Schwarz.

Bei den Weltmeisterschaften im Februar in Katar hatte Schwarz den vierten Platz belegt. Für den Endlauf bei den Olympischen Spielen von Paris hatte sich der Schwimmer von Waspo 98 Hannover als Sechster der Vorläufe qualifiziert. Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock war am Montag bereits ausgeschieden. Der 26-Jährige will über 1500 Meter und im Freiwasser um die Medaillen schwimmen.

Das hat an diesem Mittwoch auch seine Magdeburger Teamkollegin Isabel Gose vor. Die 22-Jährige schwamm über 1500 Meter die viertschnellste Zeit der Vorläufe und untermauerte ihre Edelmetall-Ambitionen.