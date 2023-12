Schwarz gewinnt Slalom in Madonna – Straßer Neunter

Fuhr beim Slalom in Madonna di Campiglio als bester Deutscher auf Rang neun: Linus Straßer. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa

Madonna di Campiglio (dpa) – Der Österreicher Marco Schwarz hat den Weltcup-Slalom von Madonna di Campiglio gewonnen. Er setzte sich vor Clement Noel aus Frankreich (+0,25 Sekunden) und Dave Ryding aus Großbritannien (+0,39) durch.

Als bester deutscher Starter kam Linus Straßer auf den neunten Platz (+0,64) – der Münchner machte im Finale noch fünf Ränge gut, zum Siegertreppchen fehlten nur 0,25 Sekunden. «Es wäre möglich gewesen, auf das Podium zu fahren», sagte Straßer in der ARD. «Aber der Hang ist gnadenlos.»

Schwarz, der sich von Platz sechs nach dem ersten Lauf noch nach ganz vorne kämpfte, übernahm die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Der 28-Jährige hat nun acht Zähler Vorsprung auf Cup-Verteidiger und Favorit Marco Odermatt aus der Schweiz; dieser war im Slalom nicht am Start.

Neben Straßer schafften es noch zwei weitere Deutsche in den zweiten Durchgang: Anton Tremmel wurde 21., Sebastian Holzmann kam auf Rang 27.

Der Weltcup-Slalom von Madonna di Campiglio war das letzte Alpin-Rennen vor Weihnachten. Am 28. Dezember geht es für die Männer mit einer Abfahrt in Bormio weiter, die Frauen fahren am selben Tag einen Riesenslalom in Lienz.