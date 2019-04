Bad Nauheim

Schwangere Frau in Hessen getötet – Ehemann festgenommen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Bad Nauheim hat die Polizei den 24 Jahre alten Ehemann des Opfers festgenommen. Er steht im Verdacht, die 25 Jahre alte schwangere Frau getötet zu haben. Der Bulgare soll morgen vor eine Haftrichterin kommen. Diese entscheidet dann über die mögliche Unterbringung des Mannes in Untersuchungshaft oder in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Verdächtige hat bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Die Leiche der 25-Jährigen war vergangene Nacht nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung gefunden worden.