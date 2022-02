Der deutsche Skirennfahrer Dominik Schwaiger ist bei der Olympia-Abfahrt gestürzt. Der 30-Jährige aus Schönau war mit der Nummer zwei in das Rennen gegangen und kam kurz vor dem Ziel zu Fall.

Schwaiger rutschte in ein Fangnetz und schien sich dabei am Arm verletzt zu haben. Er wurde mit einem Akia weggebracht. „Was er genau hat, kann ich im Moment noch nicht sagen“, sagte Ralph Eder, der Pressesprecher des Deutschen Skiverbandes, im ZDF. Das Rennen in Yanqing wurde für etwa eine Viertelstunde unterbrochen.

