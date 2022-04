Mainz

Bundesliga

Schwache Bayern verlieren überraschend in Mainz

Der FC Bayern hat nach einem wenig meisterlichen Auftritt die fünfte Saison-Niederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Eine Woche nach der erfolgreichen Titelverteidigung unterlagen die Münchner am Samstag beim FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:2). Vor 33.305 Fans in der ausverkauften Mainzer Arena trafen Jonathan Burkardt (18. Minute), Moussa Niakhaté (27.) und Leandro Barreiro (57.) für die wie entfesselt aufspielenden Hausherren, die ihre Negativserie von fünf sieglosen Spielen spektakulär beendeten. Das 34. Saisontor von Robert Lewandowski (33.) war zu wenig für die auf vier Positionen veränderten Bayern, die eine enttäuschende Leistung boten.