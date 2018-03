Schuster nominiert Septett für Team-Tour-Auftakt

Michael Uhrmann führt das Aufgebot der deutschen Skispringer beim Auftakt der Team-Tour an. Bundestrainer Werner Schuster nominierte sieben Athleten für den Skiflug-Weltcup in Oberstdorf.

Neben dem Olympia-Vierten Uhrmann kommen Michael Neumayer, Stephan Hocke, Georg Späth, Severin Freund, Christian Ulmer und Maximilian Mechler zum Einsatz. Martin Schmitt soll erst auf der zweiten Tour-Station in Klingenthal nach einer vierwöchigen Wettkampfpause sein Comeback im Weltcup geben. Im Vogtland kehren dann auch Andreas Wank, der in Oberstdorf pausiert, und Pascal Bodmer, der bei der Junioren-WM in Hinterzarten startet, in das Team zurück.

«Martin ist nach einer Phase der aktiven Regeneration in den vergangenen Tagen wieder ins Schanzentraining eingestiegen. Neben dem Springen in Klingenthal wird er auch die Entscheidungen in Willingen nutzen, um Wettkampfpraxis für die Olympischen Winterspiele in Vancouver zu sammeln», sagte Schuster.