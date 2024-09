Polizisten sind in München im Einsatz. Zahlreiche Polizisten sind in der Münchner Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Israelischen Generalkonsulats im Einsatz. Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats eine verdächtige Person niedergeschossen. (zu dpa: «Schusswechsel in München: Was wir wissen und was nicht») Foto: Matthias Schrader/DPA