Schuss auf Katze – Zeugen gesucht – Belohnung ausgelobt

Am Dienstagvormittag, 15.06.2021, wurde in Piesport, vermutlich mit einem Luftgewehr, auf eine junge rote Katze geschossen.

Das Tier erlag in der Folge seinen Verletzungen. Täterhinweise bestehen derzeit nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, unter der Telefonnummer: 06531/95270, zu melden.



Auf Hinweise die zur Ermittlung eines Täters führen, wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 600 Euro ausgelobt.



