"Schumi 2" attackiert Mike Rockenfeller

Dabei war der Niederbieberer mit einem perfekten Zeittraining in das britische Rennwochenende der populären Tourenwagenserie gestartet. Nur jeweils eine schnelle Runde genügte dem Abt-Audi-Piloten, um sich für die Runde der besten Vier zu qualifizieren. Im anschließenden Einzelzeitfahren reichte ihm eine Zeit von 42,090 Sekunden für die nur 1,929 Kilometer lange Runde, um seinen knallgelben A4 DTM auf die Pole Position zu stellen. "Mir ist in Q3 schon im ersten Versuch eine sehr gute Runde gelungen. Daraufhin haben mein Renningenieur und ich entschieden, keine zweite Runde zu fahren, sondern stattdessen die Reifen zu schonen. Dieses Risiko hat sich letztlich ausgezahlt", freute sich der 27-Jährige.

"In Brands Hatch muss wirklich alles passen, wenn man vorne stehen will", erklärte Audi-Sportchef Wolfgang Ullrich. "Rocky ist das gelungen, was mich angesichts seines schweren Unfalls in Le Mans ganz besonders freut. Schließlich ist es gerade mal drei Monate her, dass Rockenfeller bei dem 24-Stunden-Rennen an der Sarthe schwer verunglückt ist."

Während die Trainingssitzungen noch trocken waren, setzte am Sonntag vor dem Rennen starker Niederschlag rund um den traditionsreichen Kurs in der Grafschaft Kent südöstlich von London ein. Noch in der Startaufstellung nutzten die Audi-Mechaniker die Gelegenheit, die circa 470 PS starken V8-Tourenwagen auf ein Regen-Setup zu ändern. Doch während seine Teamkollegen damit hervorragend zurecht kamen, haderte Rockenfeller im Regen mit den profilierten Reifen. "Die ersten zwei, drei Runden hatte ich ein richtig gutes Auto und konnte vorne wegfahren. Doch dann haben meine Reifen viel zu schnell abgebaut, und das Auto war schwer fahrbar."

Erst beim Boxenstopp konnte die Mannschaft reagieren und den Luftdruck so anpassen, dass Rockenfeller wieder die Rundenzeiten der Spitze fahren konnte. Doch dann wurde der gebürtige Neuwieder Opfer eines etwas zu optimistischen Angriffs von Ralf Schumacher im Mercedes. Der Kerpener versuchte, sich innen neben Rockenfeller zu pressen, was aber nicht gelang. Stattdessen traf "Schumi 2" den Audi mit der Startnummer 9 am Heck und schickte Rockenfeller mit einem Dreher in die Wiese. Der Niederbieberer konnte zwar mit viel Glück das Rennen fortsetzen, verlor jedoch so viel Zeit, dass am Ende nicht mehr als der sechste Rang möglich war. "Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es dafür keine Strafe gab. Ich muss mir die Szene noch einmal anschauen, aber aus meiner Sicht im Auto war die Sache eindeutig."

Von unserem Mitarbeiter Farid Wagner