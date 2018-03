Schumacher: Kein Gedanke an Rücktritt

Aus unserem Archiv

Monte Carlo

Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat Gedanken an einen Rücktritt am Saisonende zurückgewiesen. «Wir sind darauf fokussiert, was in dieser Saison passiert, und nicht, was im nächsten Jahr ist», sagte der Silberpfeil-Pilot in Monte Carlo.