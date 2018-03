Aus unserem Archiv

Washington

Weil er einen prominenten amerikanischen Abtreibungsarzt erschossen hat, muss ein 51-Jähriger lebenslang ins Gefängnis. Der Todesschütze ist von einem Gericht im US-Bundesstaat Kansas für schuldig gesprochen worden. Der Arzt George Tiller war im Mai 2009 in seiner Kirche in Wichita erschossen worden. Der 67- Jährige hatte eine von drei Kliniken in den USA geleitet, die auf Schwangerschaftsabbrüche im fortgeschrittenen Stadium spezialisiert sind. Abtreibungsgegner hatten jahrelang gegen ihn protestiert.