Die Hauptgefreite der Bundeswehr, die für den SV Lochtum schießt, begann stark und leistete sich in Serie zwei und drei einige Unsicherheiten, ehe sie in der letzten Serie überzeugte. Die Olympia-Debütantin gilt im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr als Medaillenanwärterin. 2018 holte sie in dieser Disziplin WM-Silber.

