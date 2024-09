Detroits Polizeichef James White in der Nähe eines Tatorts nach Schüssen am Eastern Market in Detroit eine Erklärung ab. Schüsse nach dem NFL-Spiel zwischen den Detroit Lions und den Tampa Bay Buccaneers haben zu zwei Todesfällen geführt. (zu dpa: «Schüsse nach NFL-Spiel in Detroit: Zweiter Mann stirbt») Foto: Robin Buckson/DPA