Köln

Köln

Schüsse auf Geschäft wohl ohne Verbindung zu Explosionsserie

Von dpa

i Absperrung der Polizei im Hintergrund das betroffene Geschäft, auf das geschossen wurde. In der Nacht ist auf ein Uhrengeschäft in Köln-Niehl geschossen worden. (zu dpa: «Schüsse auf Geschäft wohl ohne Verbindung zu Explosionsserie») Foto: Sascha Thelen/DPA

Am Wochenende fielen Schüsse auf ein Uhrengeschäft in Köln. Einen Zusammenhang mit der Explosionsserie in der Stadt und ihrer Umgebung sehen die Ermittler aber nicht. Sie haben einen anderen Verdacht.