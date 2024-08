"Ostseeheilbad Zingst" steht auf einem Schild am Seebrückenvorplatz. Unbekannte haben in dem Küstenort zwei junge Männer durch Schüsse schwer verletzt. Ein 25-Jähriger musste in der Nacht zum Freitag mit dem Helikopter in eine Klinik geflogen werden. Er schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. (zu dpa: «Schüsse an Zingster Seebrücke: Zwei Männer schwer verletzt») Foto: Stefan Sauer/DPA