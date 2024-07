Ein Bereich nahe einer Tankstelle ist mit Absperrband gesichert, im Hintergrund ist ein Polizeiwagen zu sehen. Nach mehreren Schüssen auf eine Menschengruppe an einer Tankstelle in Konstanz ist ein Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die Schüsse seien am frühen Morgen von einem fahrenden Roller aus abgegeben worden, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. (zu dpa: «Schüsse an Konstanzer Tankstelle – Täter weiter flüchtig») Foto: Florian Förster/DPA