Großer Medienauflauf in Augsburg: Dort hat am Vormittag der Prozess gegen den früheren Waffenlobbyisten Karlheinz Schreiber begonnen. Der 75-Jährige muss sich vor dem Landgericht wegen Steuerhinterziehung und Beihilfe zum Betrug verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, aus Provisionsgeschäften für Flugzeuge und Panzer in den Jahren 1988 bis 1993 dem Staat über elf Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Schreiber war nach Kanada geflohen und 2009 nach Deutschland ausgeliefert worden.