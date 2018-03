Aus unserem Archiv

London

Unter den trinkfreudigen Briten sind die Schotten die größten Zecher. Statistisch trinkt ein erwachsener Schotte jährlich eine Menge an Alkohol, die 46 Flaschen Wodka entspricht. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie hervor. Damit kippen die Schotten etwa 25 Prozent mehr Alkohol in sich hinein als die Menschen in England oder Wales. Für die Untersuchung wurden die Verkaufszahlen für Alkohol in Schottland unter die Lupe genommen.