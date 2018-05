Paris

Die deutschen Tennis-Fans in Paris sind von Sieger zu Sieger gepilgert: Angeführt von Angelique Kerber ist schon vor dem Abschluss des fünften Turniertages ein Quartett Alexander Zverev in die dritte Runde der French Open gefolgt. Dabei sorgten Andrea Petkovic und der aufstrebende Maximilian Marterer für kaum erwartete Erfolge, zudem erreichte Zverevs älterer Bruder Mischa die letzten 32 – bei weitem sein bestes Abschneiden in Paris. Alexander Zverev hat schon an diesem Freitag gegen den Bosnier Damir Dzumhur die Chance auf seinen ersten Einzug in ein French-Open-Achtelfinale.