Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD) trifft am Rande des Nato-Gipfels Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, zu einem bilateralen Gespräch. Die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedsstaaten wollen auch über die Stärkung der eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten sowie über eine fairere Lastenteilung innerhalb der Allianz beraten. (zu dpa: «Scholz trifft Selenskyj am Freitag in Frankfurt am Main») Foto: Kay Nietfeld/DPA

Berlin (dpa). Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Freitag nach Deutschland und wird sich auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Beide wollen in Frankfurt am Main am frühen Nachmittag zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen, wie ein Regierungssprecher am Abend bestätigte.

Am Freitagvormittag beginnt auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz auch ein weiteres Treffen zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland statt. Dort werden zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten. Nach «Spiegel»-Informationen reist auch Selenskyj an. Erwartet werden etwa Beratungen darüber, wie die Flugabwehr der Ukraine gestärkt werden kann. Zur Kontaktgruppe gehören rund 50 Staaten, darunter Deutschland.