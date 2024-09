Astana

Chipindustrie

Scholz offen für Intel-Milliarden als Haushalts-Lückenfüller

Von dpa

i Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht zu einem Pressestatement nach dem Gipfel der Zentralasiatischen Staaten (Z5+1). Deutschland hatte vor einem Jahr mit den fünf ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens eine strategische Partnerschaft mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Energie, Klima und Umwelt und regionale Zusammenarbeit vereinbart. (zu dpa: «Scholz offen für Intel-Milliarden als Haushalts-Lückenfüller») Foto: Michael Kappeler/DPA

Wohin mit den Intel-Milliarden nach der Verschiebung des Baustarts für die Magdeburger Halbleiter-Fabrik? Der Kanzler will darüber in Ruhe in der Ampel beraten.