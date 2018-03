Aus unserem Archiv

Berlin

Nach der heftigen Kritik des scheidenden Außenministers Sigmar Gabriel an der SPD-Führung und am Umgang mit ihm bestreitet SPD-Vize Olaf Scholz die Möglichkeit eines Bruchs. „Das hoffe und glaube ich nicht, dass das so ist. Sigmar Gabriel hat als Parteivorsitzender Hervorragendes geleistet und zuletzt auch als Außenminister“, sagte Scholz im ZDF-„Heute Journal“. Bei der SPD werde ein guter Umgang miteinander gepflegt. Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte dem ZDF zu Gabriel: „Ämter werden nur auf Zeit vergeben.“ Damit müsse er sich abfinden, und das schaffe er auch.