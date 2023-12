Schönere Stromkästen: Wer hatte die Idee?

Die Idee zur Verschönerung der Stromkästen, die durch die Stadtverwaltung in Kooperation mit der EVM unter dem Schirm des Projekts „Urbane Kunst“ verwirklicht wurde, hat ihren Ursprung in einem Antrag der Wählergruppe Schängel (WGS). Der Fraktionsvorsitzende Torsten Schupp erzählt, dass Anna Mario Plato dieses bunte Designkonzept in anderen Städten im In- und Ausland gesehen hatte und nach Koblenz bringen wollte.