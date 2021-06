SP-X/Berlin. Während der IAA im September in München können sich Besucher über die Funktionsweise des automatisierten Parkens (Automated Valet Parking, AVP) informieren. Mehrmals täglich finden am Parkhaus Messe West Vorführungen zu AVP statt, die in Zusammenarbeit mit dem Verband der Automobilindustrie und zehn Projektpartnern aus dem Hersteller- und Zuliefererbereich durchgeführt werden. Gezeigt wird etwa die Über -und Rückgabe des Fahrzeuges im Parkhaus, das autonome Einparken des Fahrzeuges sowie unterschiedliche automatisierte Dienste rund um das Fahrzeug, wie beispielsweise das Waschen und Laden während des Parkhausaufenthalts.

Elfriede Munsch/SP-X