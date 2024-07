Fans mit Hüten gehen vor dem ersten Deutschland-Konzert der Sängerin Taylor Swift bei der Veranstaltung «Taylor Town» durch die Gelsenkirchener Innenstadt. Im Rahmen der Eras-Tour tritt Swift in Deutschland unter anderem am in Hamburg und München auf. (zu dpa: ««Schön, euch zu sehen»: Taylor Swift grüßt Fans auf Deutsch») Foto: Oliver Berg/DPA