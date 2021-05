SP-X/Frankfurt. Mittels eines Scanners mit magnetischen Sensoren ermöglicht Michelin die sekundenschnelle Überprüfung der Profiltiefe von Pkw-Reifen sowie eine Einschätzung, wie hoch die Laufleistung der gecheckten Pneus sein wird. Der Scanner wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ProovStation, einem Anbieter für digitale Autoinspektionen, eingesetzt und erweitert neben Lack- und Zustandschecks den Umfang der Fahrzeugkontrolle. So lassen sich etwa Leasing- oder Flottenfahrzeuge nach Angaben der Hersteller bei Durchfahren einer Prüfstation in wenigen Sekunden überprüfen.

Der Scanner soll für jeden Fahrzeug- und Reifentyp funktionieren. Zudem muss er nicht von Schmutz oder Schlamm befreit werden. Wann genau die Technologie in Deutschland angeboten werden wird, sagt Michelin nicht.

Elfriede Munsch/SP-X