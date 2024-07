Schnell weg mit Baum- und Insektendreck – Ratgeber: Lackpflege im Sommer

Anzeige

SP-X/Köln. Was im Winter das Salz, sind im Sommer die Ausscheidungen von Flora und Fauna, die dem Lack von Autos besonders zusetzen. Wer die Außenhaut seines Pkw in der warmen Jahreszeit so wenig wie möglich diesen Unbilden aussetzen will, sollte ein paar Dinge beachten und dem Lack auch mal etwas Gutes tun, damit er keinen dauerhaften Schaden nimmt.

Werden Problemflecken auf dem Lack zuvor mit Insektenentferner vorgeweicht, verschwinden sie rückstandsloser bei der anschließenden Autowäsche Foto: Sonax

Im Sommer parken Autofahrer gerne unter schattenspendenden Bäumen, damit sich das Auto nicht so stark aufheizt und die Materialien im Innenraum weniger Hitze und Sonne ausgesetzt sind. Gleichzeitig ist der Aufenthalt unter den grünen Riesen aber auch eine Belastung für das Auto. Dr. Jan Heinemann, Leiter der Forschung und Entwicklung bei Sonax, warnt vor allem vor Harz: „Baumharz verhält sich sehr aggressiv, vor allem bei Sonneneinstrahlung und längerem Kontakt kann es zu Lackschäden kommen. Auch Honigtau, das Sekret von Blattläusen, kann den Lack angreifen."

Bleiben Ausscheidungen von Tieren und Pflanzen länger auf dem Lack, können sie den Lack stärker schädigen. Eine sofortige Entfernung, etwa mit einer Trockenwäschen, kann dies verhindern Foto: Sonax

Eine weitere unerwünschte tierische Ausscheidung ist Vogelkot. Dieser kann ebenso wie Baumharz zu Farbveränderungen im Lack führen, vor allem wenn die Rückstände lange einwirken und zusätzlich Wärme ausgesetzt sind. Neben der im Vogelkot enthaltenen Harnsäure sind Eiweißabbauprodukte besonders reaktive Substanzen, die bereits nach kurzer Zeit zu ersten Verfärbungen führen. Selbst Bienenkot kann Autolacke angreifen, wobei er recht hartnäckig auf der Oberfläche haften bleibt und zu Aufquellungen führen kann. Ebenfalls durch physikalische Prozesse können klebrige Substanzen den Lack angreifen. Wenn diese trocknen und dabei schrumpfen, können sie den Lack nachhaltig schädigen.

Ein weiterer Schädling, der vor allem im Sommer auftritt und den Autolack angreifen kann, ist Sonnencreme. Fasst man mit frisch eingecremten Händen das Fahrzeug z.B. im Bereich der Türgriffe an, gelangt die fetthaltige Mischung in vielen Fällen ungewollt auf den Lack, wo sie je nach Menge und Einwirkzeit die Oberfläche angreifen kann.

Für alle diese Lackschädlinge, die typischerweise im Sommer verstärkt auftreten und auch Cabrioverdecke angreifen können, empfiehlt sich eine rechtzeitige Entfernung. Mit einer gründlichen Autowäsche lassen sich jedoch meist nicht alle problematischen Verschmutzungen wie Insektenreste, Baumharz oder Vogelkot entfernen. Letzterer sollte beispielsweise vorher gut mit Insektenentferner eingeweicht und anschließend ohne Reiben abgespült werden. „Vogelkot kann oft noch Sand enthalten, der beim Reiben den Lack zerkratzen kann“, warnt Heinemann. Deshalb sollte Vogelkot besser nicht mit einem Lappen abgewischt werden. Anderen Lackschädlingen kann man dagegen sehr gut mit einem weichen Tuch und einem speziellen Baumharzentferner zu Leibe rücken. Damit lassen sich Lackflächen, Fensterscheiben, Chrom- und Kunststoffoberflächen schonend reinigen.

Hilfreich kann auch eine widerstandsfähige Lackversiegelung sein, die das Risiko eines Lackangriffs und die Intensität des Schadens verringert. Die so geschützte Lackoberfläche lässt sich zudem wesentlich leichter reinigen. Vogelkot, Baumharz oder Insektenreste lassen sich leichter entfernen. Allerdings stellt auch die Lackversiegelung keine unüberwindbare Barriere dar. Deshalb ist es wichtig, dass Verschmutzungen auch auf versiegelten Lackoberflächen rechtzeitig entfernt werden.

Hilfreich gegen typische Lackschädlinge im Sommer kann es auch sein, Autos möglichst nicht unter Bäumen zu parken. Wenn sich in der Nähe des Zielortes ein dunkles Parkhaus befindet, sollte dieses bevorzugt werden. Alternativ kann man auf sonnigen Freiflächen parken und entweder den Innenraum mit speziellen Silberfolien oder von außen mit Planen (Halbgarage) vor Hitze und Sonne schützen.

Mario Hommen/SP-X