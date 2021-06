SP-X/Hanau. Goodyear bringt ein weiteres stationäres Lkw-Reifendruckkontrollsystem für den Einsatz auf einem Betriebshof auf den Markt. Das DrivePoint genannte System ist für Lkw, Anhänger und Busse geeignet. Es besteht aus auf den Ventilen aufgesteckten Sensoren und zwei batteriebetriebenen Empfängern. Bei der Ein- oder Ausfahrt auf den Betriebshof passieren die Nutzfahrzeuge langsam die rechts und links installierten Empfänger. Die Reifendruckdaten von jeder Radposition werden in Echtzeit erfasst und zur Analyse in ein Goodyear-Flottenmanagementprgramm geleitet. Bei zu niedrigem Luftdruck erfolgt sofort eine Warnmeldung an den Flottenmanager. Die generierten Daten stehen in einer App oder in einem Web-Portal zur Verfügung. Möglich sind tägliche, wöchentliche und monatliche Reifendruckreports.

Elfriede Munsch/SP-X