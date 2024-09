Schnell, aber dunkel – Fahrbericht: Polestar 4

Anzeige

SP-X/Bad Tölz. Der Polestar 4 ist ein ausgewachsenes Mittelklasse-SUV mit Coupé-Touch. Mit seiner Länge von 4,84 Metern, 2,14 Metern Breite und einer Höhe von 1,54 Metern steht er satt und schick gestylt auf seinen Rädern und spielt. Mit Preisen ab 62.000 Euro in einer Liga etwa mit Audi Q6 e-tron, BMW iX3 oder den etwas kleiner ausgefallenen Genesis GV60 und Tesla Model Y. Er zeigt das firmentypische, skandinavisch inspirierte Design mit diversen Kunstgriffen für eine gute Aerodynamik. Unterm Strich kann man den Formgestaltern für ihr größenmäßig und formal zwischen dem flachen Polestar 2 und dem Polestar 3 im klassischen SUV-Design angesiedeltes Werk eine gute Arbeit attestieren.

Neuzugang: Der Polestar 4 schiebt sich als SUV-Coupé der Mittelklasse in ein schon jetzt prominent besetztes Marktsegment Foto: Polestar

Den Fond-Fahrgästen verspricht Polestar „ein neuartiges Erlebnis“. Stimmt genau. Auf dem gegenüber den Vordersitzen leicht erhöht eingebauten Gestühl hat man zwar bis hinter den Scheitel viel Himmel über sich, aber keinen Ausblick nach hinten. Die Heckscheibe wurde schlichtweg weggelassen, was beim ersten Ausprobieren für die Hintensitzenden ungewohnt ist und je nach Gefühl oder Geschmack als irgendwie neu oder als irgendwie einschränkend wahrgenommen wird. Vermutlich ist dieser Eindruck eine Frage der Gewohnheit.

Ungewohnter Anblick: Die Heckscheibe haben die Designer schlicht weggelassen Foto: Polestar

Das gilt allerdings nicht für die Auswirkungen des weggelassenen Durchblicks auf den Menschen am Lenkrad. Der hat zwar wie gewohnt einen Innenrückspiegel zur Verfügung. Doch dessen Bild liefert eine Kamera hinten am Wagendach. Im Prinzip eine prima Sache, weil die ein größeres Sichtfeld an den hochauflösenden Bildschirm liefert als herkömmliche Spiegel. Ein Problem gibt es allerdings, wenn ein Vertreter der, angesichts der Polestar 4-Preise vermutlich überproportional häufig vertretenen Generation Lesebrille am Steuer sitzt. Denn ohne Sehhilfe ist das Bild verwaschen und unklar. Und mit Brille ist wiederum der Blick auf die Straße verschwommen. Nach einigem Hin- und Herprobieren haben wir bei den Testfahrten den unscharfen Blick in den Spiegel als kleineres Übel ausgemacht. Mit Rückfenster und „normalem“ Spiegel hatten wir übrigens bis dato noch nie derartige Probleme.

Für den Blick nach hinten sorgt ein Kamerabild vom Ende des Dachs in einem hochauflösenden Bildschirm Foto: Polestar

Aber zurück zum großen Ganzen, zum Fahreindruck. Für unsere Testfahrten durchs bayerische Voralpenland stand uns die kräftigere Version des Polestar 4 namens Long Range Dual Motor mit Performance-Paket zur Verfügung. Letzteres bietet unter anderem 22-Zoll-Räder, 4-Kolben-Brembo-Bremsen, ein spezielles Fahrwerkstuning, dazu Sicherheitsgurte, Bremssättel und Ventilkappen in Gold – kann man, muss man aber nicht schön finden. Die beiden Permanentmagnet-Motoren leisten zusammen 400 kW/544 PS und liefern maximal 686 Nm an alle vier Räder. Damit lässt sich der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 3,8 Sekunden erledigen, abgeregelt wird bei 200 km/h. Wer's genau wissen will: Bei der Testfahrt war bei Tacho 206 Schluss.

Aerodynamisch optimiert: die 4er-Front mit den getrennten Doppelscheinwerfern Foto: Polestar

Diese Fahrleistungen klingen nicht nur gut, sie fühlen sich auch ziemlich knackig-dynamisch an. Schnelle Überholmanöver auf der Landstraße sind eine Paradedisziplin des schwedisch-chinesischen Stromers, sie lassen sich annähernd so fix erledigen wie mit einem kräftigeren Motorrad – und das bei einem Leergewicht von 2.355 Kilo. Das aufwendige Fahrwerk des 4ers mit semiaktiver Federung ist in der Lage, das Gewicht bis zum hoch angesiedelten Grenzbereich gut zu kaschieren. Wer es mit der Kurvendynamik übertreibt, wird von Protestgeräuschen der Reifen akustisch eingebremst, ehe die elektronischen Wächter in Aktion treten. Und nicht zu vergessen: Lenkung und die Bremsen des Polestar 4 machen einen guten Job.

Das Display des Polestar 4 ist quer platziert, im Innenraum dominieren recyclete Materialien Foto: Polestar

Ums „Tanken“ muss man sich in dem Neuzugang nicht allzu oft Gedanken machen. Polestar verspricht für die Dual Motor-Variante eine Reichweite von bis zu 590 Kilometern, bei der 200 kW/272 PS starken Version mit Heckmotor und -antrieb sollen es bis zu 620 Kilometer sein. Der Akkuinhalt ist mit 100 kWh jeweils identisch, ebenso die maximale Ladeleistung von immerhin 200 kW an Gleichstrom und 22 kW an Wechselstrom. Am Schnelllader dauert die Füllung von 10 auf 80 Prozent laut Hersteller exakt eine halbe Stunde.

Dachbogen: Die Coupé-Form des Polestar 4 zeigt sich am deutlichsten von der Seite Foto: Polestar

Im großzügig geschnittenen Innenraum (Radstand: 3,00 Meter) fühlt man sich nicht sehr überraschend ein wenig an Volvo erinnert. Polestar setzt mit recycelten Materialien und mit Naturfasern auf einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck bei der Produktion. Der 4er zeigt, dass das Konzept aufgeht und Nachhaltigkeit nicht mit Verzicht auf Schick und Komfort verbunden sein muss. Das Kofferraum-Volumen gibt Polestar mit 526 bis 1.536 Liter an, vorn gibt es einen kleinen Frunk für Ladekabel und Co.

Geräumig: Der Polestar 4 bietet für ein Coupé viel Kopffreiheit auf den Rücksitzen Foto: Polestar

Wie gewohnt setzt der Hersteller auch im 4er wieder auf das im Testwagen problemlos funktionierende Google-Betriebssystem. Gesteuert wird es über einen 15,4-Zoll-Bildschirm, der im Gegensatz zu den Modellen 2 und 3 im Querformat montiert ist. Wie gewohnt muss man sich auch hier erst einmal auf die Bedien-Details einlassen, aber mit ein bisschen Übung läuft die Einstellung der gewünschten Funktionen gut. Das 10,2-Zoll-Zentraldisplay zeigt Geschwindigkeit, Batteriestand und Reichweite an. Dazu kommt noch das Head-up-Display mit einer Projektionsfläche im 14,7-Zoll-Format. Natürlich bringen auch den Polestar regelmäßige Over-the-Air-Updates auf den neuesten Software-Stand. Und die Armada der Assistenzsysteme ist nach dem Vorbild der großen Schwester Volvo sehr umfangreich.

Die Preisliste des in China und ab 2025 in Korea produzierten Polestar 4 startet bei 61.900 Euro für die Long Range Single Motor-Version. Mit zwei Motoren sind mindestens 69.900 Euro fällig. Bei Bestellungen bis Mitte November 2024 gibt der Hersteller einen Sofortrabatt von 4.000 Euro.

Technische Daten – Polestar 4

Fünftüriges Mittelklasse-SUV mit fünf Sitzen, Länge: 4,84 Meter, Breite mit Außenspiegel 2,14 Meter (ohne Außenspiegel: 2,01 Meter), Höhe: 1,53 Meter, Radstand 3,00 Meter, Kofferraumvolumen: 526 bis 1.536 Liter, Frunk: 15 Liter.

Long Range Single Motor: Elektromotor mit 200 kW/272 PS, maximales Drehmoment 343 Nm, Batterie mit 100 kWh, WLTP-Reichweite: 620 km, 1-Gang-Automatik, Heckantrieb, Vmax 200 km/h, 0-100 km/h: 7,1 s, Ladedauer: DC max. 200 kW: 30 min 10% auf 80%, AC-Wallbox max. 11 kW: 11 Std., max. 22 kW: 5 Std. 30 min, WLTP-Stromverbrauch: 17,8-18,1 kWh/100 km, CO2-Emission: 0 g/km, Preis: ab 61.900 Euro.

Long Range Dual Motor: 2 Elektromotoren mit je 200 kW/272 PS, maximales Drehmoment 686 Nm, Batterie mit 100 kWh, WLTP-Reichweite: 590 km, 1-Gang-Automatik, Allradantrieb, Vmax 200 km/h, 0-100 km/h: 3,8 s, Ladedauer: DC max. 200 kW: 30 min 10% auf 80%, AC-Wallbox max. 11 kW: 11 Std., max. 22 kW: 5 Std. 30 min, WLTP-Stromverbrauch: 18,7-21,7 kWh/100 km, CO2-Emission: 0 g/km, Preis: ab 69.900 Euro.

Polestar 4 Long Range Dual Motor – Kurzcharakteristik:

Warum: Schickes Innen- und Außendesign, viel Kraft, gute Reichweite

Warum nicht: Weil eine Heckscheibe sinnvoller ist als ein Panoramadach

Was sonst: Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Genesis GV60; Tesla Model Y

Wann er kommt: Schon beim Händler

Rudolf Huber/SP-X