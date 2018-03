Schneechaos in Deutschland

Aus unserem Archiv

Hamburg

Starke Schneefälle und stürmischer Wind haben den Straßen- und Flugverkehr in weiten Teilen Deutschlands behindert. Betroffen war vor allem der Osten. Besonders Lastwagen hatten zu kämpfen, gerieten auf schneeglatten Straßen immer wieder ins Rutschen und verursachten zahlreiche Unfälle. Mindestens vier Menschen starben dabei. Allein in NRW kam es zu insgesamt 226 Unfällen. Auf Rügen gab der Winterdienst die Räumung von Kreisstraßen auf. Verspätungen gab es bei der Bahn und im Flugverkehr in München und Frankfurt.