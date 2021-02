Cortina d'Ampezzo

Alpine-Ski-Weltmeisterschaft

Schmid verpasst historische Ski-Medaille

Was für ein Pech für Alexander Schmid: Der deutsche Skirennfahrer war kurz vor einem Medaillengewinn bei der WM in Cortina, er hätte deutsche Skigeschichte geschrieben. Dann aber kam er auf Platz drei liegend nicht ins Ziel. Gold ging an einen Überraschungsmann.