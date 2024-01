Bau

Ludwigshafen/Mannheim

Schlüsselprojekt für Mobilität in Rhein-Neckar-Region voran

Die Arbeiten für den Brückenbau an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen schreiten fort. Der bis 2026 geplante Lückenschluss ist ein zentraler Punkt in den Verkehrsplänen der Industriestadt am Rhein.