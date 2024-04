Schlank, leicht, nachhaltig – Bambus-Pedelec Diodra S3

In der Regel werden die Rahmen von Bambus-Bikes aus ganzen Bambusrohren komponiert. Nicht so bei Diodra. Und auch beim E-Antrieb setzen die Rumänen auf eine ungewöhnliche Lösung.

SP-X/Ploiesti/Rumänien. Die neue rumänische Fahrradmarke Diodra bringt in diesem Sommer ein Pedelec mit Bambusrahmen auf den Markt. Statt wie etwa die Kieler Fahrradmanufaktur My Boo den Rahmen aus ganzen Rohren zusammenzusetzen, wird der Diodra-Rahmen in einem Laminierverfahren hergestellt, was unter anderem mehr Freiheiten bei der Formgebung erlaubt. Die schlanke Konstruktion besteht größtenteils aus nachwachsenden Rohstoffen, lediglich Sattelstütze und Vorderradgabel sind aus Metall.

Diodra aus Rumänien bietet mit dem S3 ein besonders schlankes Pedelec mit Bambusrahmen an Foto: Diodra

Insgesamt präsentiert sich das Pedelec S3 bemerkenswert aufgeräumt und leicht. Das liegt auch am Antrieb. Das Start-up setzt auf eine Hinterradnabe, die E-Motor, Elektronik und einen 300-Wh-Akku in einem Gehäuse vereint. Unterstützt wird mit maximal 48 Newtonmeter und bis 25 km/h, die Reichweite soll bis zu 100 Kilometer betragen. Trotzdem wiegt das S3 nur 15 Kilogramm.

Der Bambusrahmen verleiht dem Diodra S3 eine wertige Optik Foto: Diodra

Alternativ zur E-Bike-Variante S3 bietet Diodra sein Bambusrad auch als normales Fahrrad M8 in Kombination mit einer Achtgang-Nabenschaltung an. Zu Preisen ab 1.600 bzw. 2.200 Euro sind beide Versionen bestellbar. Laut Firmengründer Sabin Dimian sollen die ersten Räder in drei bis vier Monaten ausgeliefert werden. Die spartanischen Bambus-Bikes können gegen Aufpreis unter anderem mit Riemenantrieb (200 Euro), Schutzblechen und Beleuchtung aufgewertet werden.

Das Diodra S3 bietet unter anderem dank innenverlegter Leitungen und Kabel eine aufgeräumte Optik Foto: Diodra

