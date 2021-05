Am 01.05.2021 gegen 18:07 Uhr kam es im Bereich des Kyllparks in Gerolstein zu einer Schlägerei unter Kindern.





Ein 12- und ein 13-jähriges Kind aus dem Bereich der VG Gerolstein befuhren mit ihren Fahrrädern den Kyllpark in Gerolstein, wo sie sich gezielt zu einem 12-jährigen Kind begaben, welches sie vom Fahrrad stießen.



Im Anschluss wurde das geschädigte Kind durch einen der beiden Täter festgehalten, während das andere Kind den Geschädigten in den Bauch boxte.



Hintergrund sollten beleidigende Äußerungen des geschädigten Kindes gegenüber der Mutter des 13-jährigen Täters gewesen sein.



Die 12- und 13-jährigen Täter konnten durch die Polizeibeamten ermittelt und Beisein der Eltern angetroffen werden.



Weitere Hinweise im geschilderten Zusammenhang dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell