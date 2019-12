Rheinland-Pfalz hat 2302 politisch selbstständige Gemeinden. Doch wie selbstständig können sie noch sein, wenn hinten und vorn das Geld für Investitionen und Projekte fehlt? Wenn langwierige bürokratische Hürden hemmen? Wenn immer weniger Ehrenamtler bereitstehen?

Mit unserer Aktion rufen wir die Bürgermeister in Rheinland-Pfalz auf, uns Beispiele aus ihrem Alltag zu schildern. Wie groß ist der Frust vor Ort? Welches Projekt hat absurd lange gedauert? Welches Vorhaben scheiterte und konnte überhaupt nicht umgesetzt werden? Welche Abläufe müsste man vereinfachen? Wie sollte die Finanzkraft der Kommunen gestärkt werden? Was wünschen Sie sich von der Landesregierung? Und: Haben Sie persönliche Anfeindungen erlebt? Erzählen Sie uns, was Sie als Bürgermeister bewegt, ärgert und frustriert – unter dem Stichwort „Klartext“ per E-Mail an leserpost@rhein-zeitung.net oder per Post an Rhein-Zeitung, Stichwort „Klartext“, August-Horch-Straße 28, 56070 Koblenz.