Chateauroux

Peter erreicht Finale

Schießen: Florian Peter schafft es ins Olympia-Finale

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, Schießen, Qualifikation, Olympische Schnellfeuerpistole 25m, Männer, Florian Peter aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Schießen: Florian Peter schafft es ins Olympia-Finale») Foto: Zhang Fan/DPA

Am ersten Tag der Qualifikation liegt Skeetschützin Nele Wißmer in Führung, am zweiten zeigt sie Nerven. Schnellfeuerpistolen-Schütze Peter hat mehr Erfolg.