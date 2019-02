In Innsbruck sind für die deutschen Skispringer schon oft alle Träume zerplatzt. Doch die Nordische Ski-WM ist keine Vierschanzentournee. Der scheidende Coach Schuster hat gute Gründe zum Optimismus.

Innsbruck (dpa). Der beeindruckende Panoramablick auf den Stadtfriedhof von Innsbruck weckt bei den deutschen Skispringern so negative Erinnerungen wie sonst nur wenige Schanzen.Severin Freund verspielte am Bergisel all seine Hoffnungen, ...