Mit dem Tanaro Sportivo will Trenoli Kunden mit gehobenen Ansprüchen locken. Neben sauberer Optik bietet das Trekking-Bike eine attraktive Ausstattung.

SP-X/Weiden. Fahrradhersteller Trenoli hat sein Angebot um das rund 3.500 Euro teure Trekking-Pedelec Tanaro Sportivo erweitert. Das E-Bike hat einen kräftigen Bosch-Mittelmotor sowie einen im Rahmen integrierten Akku. Auch Ausstattung und Design können sich sehen lassen.

Der 65 Newtonmeter starke Performance-Line-Antrieb wird in Kombination mit der 10-Gang-Kettenschaltung (Deore XT) für kräftigen Vortrieb sorgen. Strom kommt aus der 625-Wh-Batterie, die laut Trenoli bis zu 95 Kilometer Reichweite bereitstellen soll. Über den aktuellen Aktionsradius und einiges mehr informiert mittig im Lenker das fein auflösende Kiox-Display. Der Bordcomputer kann auch Navigationshinweise der Bosch-Smartphone-App einblenden.

Besonderheiten des Tanaro Sportivo sind ein gekapselter vorderer Zahnkranz sowie weitgehend innenverlegte Kabel und Leitungen, was zusammen mit dem Intube-Akku für eine insgesamt saubere Optik sorgt. Bemerkenswert ist außerdem die gehobene Ausstattung, die Racktime-Gepäckträger, Suntour-Federgabel, Schutzbleche, ein LED-Lichtsystem, hydraulische Scheibenbremsen und Marathon-E-Plus-Reifen von Schwalbe umfasst. Den aus Aluminium gefertigten Rahmen des Tanaro Sportivo bietet Trenoli im Trapez- und Diamantformat in je drei Größen an.

Mario Hommen/SP-X