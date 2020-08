Scheunenbrand

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine am Ortsrand von Auen befindliche Scheune teilweise in Brand stand. 36 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Auen, Langenthal, Monzingen und Bad Sobernheim konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf den umliegenden trockenen Bewuchs verhindern. Das nächste Wohnhaus lag ausreichend weit entfernt, sodass hier keine unmittelbare Gefahr bestand. Die Scheune wurde durch das Feuer halbseitig stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen vierstelligen Betrag im mittleren Bereich. Glücklicherweise blieben mehrere Schweine, welche in dem Gebäude gehalten werden unversehrt. Die Brandursache ist noch ungeklärt und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein.



