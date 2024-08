Marc Hosemann, Schauspieler und Preisträger des Ernst-Lubitsch-Preises 2024, kommt zur Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preises 2024 in den Zoo Palast. Der Hauptpreis geht an Hosemann für «Sophia, der Tod und ich», der Sonderpreis an Regisseur Wegrzyn für «Miss Holocaust Survivor». (zu dpa: «Schauspieler Marc Hosemann mit Komödien-Preis ausgezeichnet») Foto: Christoph Soeder/DPA