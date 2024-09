Berlin

Augenfehlstellung

Scham und Rückzug: Schielen belastet nicht nur die Augen

Von dpa/tmn

i Am besten lassen Eltern die Fehlstellung hinter dem Schielen vor dem Schuleintritt korrigieren. (zu dpa: «Scham und Rückzug: Schielen belastet nicht nur die Augen») Foto: Arno Burgi/DPA

Was denkt mein Gegenüber? Wenn jeder Blickkontakt ein Gedankenkarussell anstößt, wird Schielen zur mentalen Last. Die Augenfehlstellung zeigt sich meist schon im Kindesalter. Was Eltern wissen müssen.