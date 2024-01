2. Bundesliga

Braunschweig

Schalke-Leihe beendet: Tauer wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig verstärkt sich für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem früheren Junioren-Nationalspieler Niklas Tauer. Der 22 Jahre alte Defensiv-Allrounder war bislang vom FSV Mainz 05 an den FC Schalke 04 ausgeliehen worden. Der Bundesligist beendete das Leihgeschäft am Mittwoch jedoch vorzeitig und verlieh den Spieler bis zum Saisonende an die Braunschweiger weiter. Per Option kann diese Leihe dann im Sommer um ein weiteres Jahr verlängert werden.