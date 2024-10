Gelsenkirchen

DFB-Pokal

Schalke-Coach wechselt Torwart – Kleines Trainingslager

Von dpa

i Fußball: 2. Bundesliga, FC Schalke 04 - SpVgg Greuther Fürth, 10. Spieltag, Veltins Arena. Schalkes Ron-Thorben Hoffmann steht nach Abpfiff auf dem Feld. (zu dpa: «Schalke-Coach wechselt Torwart - Kleines Trainingslager») Foto: Fabian Strauch/DPA

Nach dem Absturz in der 2. Liga geht Schalke auf Tour. Zwei Spiele in Süddeutschland stehen an. Der Trainer hofft auf genügend Zeit.