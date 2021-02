Schalke-Coach Gross schließt eigenen Rücktritt aus

„Nein, das habe ich mir noch nie überlegt. Nein, nein“, antwortete der Chefcoach des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga vor dem Spiel beim VfB Stuttgart im TV-Sender Sky auf eine entsprechende Frage. Auf die Berichte über eine angeblich von mehreren Führungsspielern geforderte Ablösung ging der 66 Jahre alte Schweizer nicht inhaltlich ein. Er wünsche sich mehr Klarheit, „wenn es so war“, sagte Gross. Er erwarte „grundsätzlich von den Spielern, dass sie, wenn sie etwas stört, direkt zu mir kommen“. Dies sei bislang „nicht passiert“, so Gross.

Dass er als vierter Trainer in dieser Saison den Job bei Schalke angetreten habe, bereue er nicht. „Es ist eine Riesen-Herausforderung. Ich wusste über die Schwere der Aufgabe Bescheid, es ist eine Riesen-Challenge“, sagte Gross. So lange es mathematisch möglich sei, glaube er weiter an den Klassenerhalt.

Ein Clubsprecher hatte am Vormittag Medienberichte zurückgewiesen, wonach Schalker Führungsspieler nach dem mit 0:4 verlorenen Derby gegen Borussia Dortmund einen erneuten Trainerwechsel gefordert haben sollen. Sport1, die Funke-Mediengruppe und Sky hatten am Freitag berichtet, dass sich mehrere Spieler über die Arbeit von Gross beschwert und bei Sportchef Jochen Schneider dessen Ablösung gefordert haben sollen. Dies habe Schneider, der selbst spätestens am Saisonende gehen muss, aber abgelehnt.

Schalkes Lizenzspielerchef Riether beantwortete die Frage, ob Spieler zu ihm gekommen seien und einen neuen Trainer gefordert hätten, inhaltlich nicht konkret. Es sei so, „dass grundsätzlich immer Spieler zu mir kommen, und ich komme auch zu den Spielern“, sagte Riether ebenfalls bei Sky. „Was jetzt in den Gesprächen genau passiert ist, werde ich hier mit Sicherheit nicht sagen.“

