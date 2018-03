Aus unserem Archiv

Gelsenkirchen

Der FC Schalke 04 hat Stürmer Mark Uth vom Bundesliga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim zur kommenden Saison 2018/2019 verpflichtet. Wie beide Clubs mitteilten, erhält der umworbene Torjäger in Gelsenkirchen einen Vierjahresvertrag bis 2022. Der 26-Jährige, der in der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde in der Torschützenliste Rang vier einnimmt, wechselt ablösefrei von den Kraichgauern ins Revier.