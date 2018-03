Schalke ohne Fünf in Saarbrücken

Schalke 04 muss im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken am Sonntag stark ersatzgeschwächt antreten.

Huub Stevens muss mit einem geschwächten Team gegen Saarbrücken antreten.

Neben den beiden gesperrten Profis Jermaine Jones und Klaas-Jan Huntelaar fallen Christoph Moritz, Chinedu Obasi und Christoph Metzelder verletzt aus. Jefferson Farfán und José Manuel Jurado seien zudem angeschlagen. Ihr Einsatz sei fraglich, sagte Trainer Huub Stevens am Freitag in Gelsenkirchen.

Sicher ist, dass der nach seinem Kreuzbandriss genesene Torhüter Ralf Fährmann mit dem Fußball-Bundesligisten noch nicht in das Saarland reist. «Er wird am Wochenende in der U 23 spielen. Er ist noch nicht bei 100 Prozent und muss noch etwas aufholen. Das hat er sehr professionell aufgefasst», betonte Stevens mit Blick auf den Dreikampf um das Schalker Tor. Zunächst hat der Coach also die Wahl zwischen Lars Unnerstall und Routinier Timo Hildebrand.

Stevens meinte, er habe sich noch nicht abschließend entschieden. Doch er tendiert wohl eher zu Hildebrand, der eine starke Vorbereitung spielte. Wer dann eine Woche später als Nummer 1 bei den Königsblauen in die Bundesligasaison geht, ließ Stevens ebenfalls offen. «Wer in Saarbrücken im Tor steht, muss nicht zwangsläufig auch am ersten Spieltag im Kasten stehen.»

Der Pokalsieger von 2011 will eine Pleite beim Drittligisten, der vom ehemaligen Schalke-Profi Jürgen Luginger trainiert wird, unbedingt vermeiden. «Der Gegner ist gut organisiert und kann im Pokal über sich hinauswachsen. Es wird verdammt heiß», warnte Stevens nicht nur wegen der erwarteten Temperaturen von rund 35 Grad.