Schalke gegen Wolfsburg ohne Mustafi – Huntelaar fraglich

Nach seinem Transfer am Montagabend ist der 28-jährige Verteidiger vorerst in Quarantäne. Es bestehe die Hoffnung, dass Mustafi aber schon am Samstag beim Heimspiel gegen RB Leipzig dabei sein könne, sagte Schalke-Trainer Christian Gross einen Tag vor dem Spiel. „Ich freue mich auf Mustafi. Darauf, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein Spieler, der mehrheitlich im Ausland war und das internationale Geschäft kennt. Er freut sich auf die Bundesliga“, sagte der Schalke-Coach.

Der Einsatz von Stürmer Klaas-Jan Huntelaar sei laut Gross „fraglich“. Größere Probleme bei dem 37-Jährigen gebe es aber nicht. „Wir müssen sehr geschickt und intelligent mit dem Einsatz von Klaas-Jan umgehen.“ Ungewiss sei nach einer Infektion auch, ob Mittelfeldspieler Suat Serdar dabei ist. Ansonsten seien alle an Bord.

Im Tor der Gelsenkirchener dürfte Ersatzmann Frederik Rönnow stehen. Dass der Keeper im Pokal eine Chance bekommen soll, hatte Gross schon zuvor angekündigt. „Normalerweise halte ich mein Wort“, sagte der Coach.

Die Gelsenkirchener hatten zum Ende der Transferperiode einen spektakulären Spielertausch abgewickelt. Der türkische Nationalspieler Ozan Kabak wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum englischen Meister FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Dafür kam Abwehrspieler Mustafi vom FC Arsenal zum Tabellenletzten.

Einem Schalke-Sprecher zufolge seien die Quarantäne-Regeln für Mustafi noch unklar. Man sei im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Mustafi sei auch in London regelmäßig auf das Coronavirus getestet worden. Auch in Gelsenkirchen stehe noch am Dienstag ein weiterer Test an.

© dpa-infocom, dpa:210202-99-267507/3