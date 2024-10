Anzeige

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 hat unter seinem neuen Trainer Kees van Wonderen auch sein zweites Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Bei der Heimpremiere des Niederländers unterlagen die Gelsenkirchener der SpVgg Greuther Fürth mit 3:4 (1:3). Während die Franken damit unter Interimstrainer Leonard Haas eine gelungene Generalprobe für das DFB-Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr) beim SV Jahn Regensburg gefeiert haben, treten die Schalker am selben Tag (18.00 Uhr) mit der Hypothek von vier sieglosen Spielen in Serie beim Bundesligisten FC Augsburg an.

Roberto Massimo (23. Minute) und Damian Michalski (27.) hatten die Fürther mit einem Doppelschlag in Führung gebracht. Max Grüger (32.) verkürzte für die Schalker, ehe Massimo (39.) mit seinem zweiten Treffer die Zwei-Tore-Führung wieder herstellte. Die Gastgeber beendeten die Partie in Unterzahl, nachdem Felipe Sanchez in der 48. Minute Gelb-Rot gesehen hatte. Noel Futkeu (62.) erhöhte nach Vorarbeit der starken Branimir Hrgota und Luca Itter auf 4:1. Die Schalker Treffer von Paul Seguin (78.) und Taylan Bulut (90.+2) brachten keine Wende mehr.

Fußball: 2. Bundesliga, FC Schalke 04 – SpVgg Greuther Fürth, 10. Spieltag, Veltins Arena. Schalkes Max Grüger (l) trifft zum 1:2. (zu dpa: «Schalke bleibt sieglos: 3:4 gegen Greuther Fürth») Foto: Fabian Strauch/DPA

Greuther Fürth hatte sich nach dem 0:4 gegen den 1. FC Nürnberg von Trainer Alexander Zorniger und Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi getrennt. Auf Schalke überraschte das Team unter Leitung von Haas mit Zielstrebigkeit und Treffsicherheit. Dagegen offenbarte der Gastgeber, der das erste Spiel unter van Wonderen mit 0:1 bei Hannover 96 verloren hatte, bedenkliche Abwehrschwächen. Insbesondere beim zweiten Treffer von Massimo nach einer sehenswerten Vorlage von Itter war die Schalker Innenverteidigung nicht auf der Höhe.